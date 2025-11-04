Conte lancia l’allarme dopo Napoli-Eintracht | la sua ammissione preoccupa l’ambiente

Il risultato, 0-0, contro l’ Eintracht Francoforte certamente non può rendere soddisfatti i tifosi del Napoli. Il discorso qualificazione si complica per gli azzurri, che ora non possono più sbagliare nelle altre quattro partite rimaste da qui alla fine della League Phase della UEFA Champions League. Antonio Conte nel post match è stato chiaro: “Se non si segna, non si vince”, pur sottolineando nel frattempo che le occasioni ci sono state. Andavano, insomma, sfruttate meglio per evitare un martedì sera dall’amaro in bocca per i tifosi del Napoli accorsi allo stadio Diego Armando Maradona. Nel suo intervento a fine gara, c’è però una rivelazione da parte dello stesso Conte che sottolinea come gli infortuni stiano falcidiando la compagine da lui allenata in questo inizio di stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte lancia l’allarme dopo Napoli-Eintracht: la sua ammissione preoccupa l’ambiente

