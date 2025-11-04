Conte infastidito dall’Eintracht | Se avessimo giocato noi in Germania così ci avrebbero detto…

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa, al seguito del pareggio contro l’Eintracht Francoforte: le parole dalla sala stampa del Maradona dopo lo 0-0 Il primo commento a caldo del tecnico del Napoli dopo lo 0-0 in Champions League è sull’idea di calcio proposta dall’Eintracht, profondamente difensivo: “Fa strano vedere una squadra tedesca fare un calcio difensivo, l’avessimo fatto noi in Germania si parlava di catenaccio all’italiana – poi aggiunge – Ho poco da recriminare, perché sono squadre di livello”. Antonio Conte (ANSA) Calciomercato Il Napoli ha davvero poche occasioni da gol, ma Conte non è dello stesso avviso: “Se mi preoccupa non fare gol? Mi preoccuperei di più se non creassimo occasioni da rete. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

