Conte dopo Napoli Eintrahct | Se non segni non vinci hanno imparato bene come si fa il catenaccio italiano! Dobbiamo capire che è più difficile giocare ogni 3 giorni
Inter News 24 L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua dopo il pareggio rimediato in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli Eintracht Francoforte, il tecnico dei partenopei Antonio Conte ha commentato così il pareggio per 0 a 0. SUL MATCH – « Possiamo dire di tutto e di più, ma se non segni non vinci. Mi dispiace perché giochi contro una squadra tedesca e ti aspetti qualcosa di diverso. Hanno imparato bene come si fa il catenaccio italiano, si parla tanto di calcio offensivo, europeo e poi. Avessimo fatto noi una partita del genere in Germania parlerebbero di calcio di vecchia epoca, catenaccio, ripartenze, però massimo rispetto, diciamo che siamo buoni insegnanti ». 🔗 Leggi su Internews24.com
