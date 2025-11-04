Conte continua a portarsi dietro l’etichetta di allenatore non valido per l’espatrio

Accuseranno Conte di essere il solito allenatore non valido per l’espatrio. In parte i fatti lo confermano. In parte va detto che il Napoli non avrà creato tante palle gol ma quelle che ha costruito, se l’è divorate in maniera clamorosa. È finita zero a zero tra il Napoli e l’Eintracht ed è un bruttissimo risultato. A questo punto comincia a non essere così certa nemmeno la partecipazione ai play-off. Anche se per fortuna il sorteggio è stato benevolo. La prossima è in casa contro il Qarabag, poi in casa del Benfica di Mourinho, a Copenaghen e infine al Maradona contro il Chelsea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

