Un parallelismo pesantissimo, quello che Pierpaolo Marino ha immaginato mettendo sullo stesso piano Antonio Conte e Maradona. Non di sicuro per le gesta in campo, ma per le parole e le azioni del tecnico del Napoli a difesa di un’intera piazza: nel corso di un’intervista odierna, Marino ha affrontando anche il tema De Bruyne, più attuale che mai. I punti in comune tra Maradona e Conte: la posizione di Marino. Intervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, andata in onda questa sera sull’emittente Televomero, Pierpaolo Marino ha parlato nel Napoli e di questo primo scorcio di stagione, che sta vedendo i partenopei ancora una volta protagonisti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Conte come Maradona”: il paragone a sorpresa in diretta tv fa discutere