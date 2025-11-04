«Giuseppe Conte chiuse l’Italia per non chiudere la Lombardia». L’amara verità emerge dal verbale dell’audizione in commissione Covid dell’ex Dg della Prevenzione del ministero della Sanità Ranieri Guerra, desecretata nel pomeriggio. Dal suo racconto - osteggiato dall’Oms di cui è stato numero due - emerge uno scenario desolante. Un Paese paralizzato «dove i casi erano quasi a zero». Una Lombardia pronta a esplodere, mai davvero chiusa. E un governo che, di fronte al caos, scelse la via più semplice: fermare tutti. Da qui la decisione sul lockdown nazionale, nato dal fallimento del sistema di sorveglianza e da una raccolta dati affidabile, più che da un disegno scientifico consapevole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Conte chiuse l’Italia per non chiudere la Lombardia"