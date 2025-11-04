Conte categorico | Se manca questa cosa non vinci poi si scaglia contro il catenaccio dell’Eintracht

Reti bianche allo stadio Diego Armando Maradona. Il match delle 18:45 ha dato poche emozioni, con i partenopei che hanno concluso la quarta giornata di Champions League ottenendo solamente un punto, arrivando a quattro punti totali nel girone unico. A parlare dopo la partita appena pareggiata ci ha pensato Antonio Conte, discutendo della sfida dando un proprio parere a questo 0-0 e volgendo anche uno sguardo alle prossime partite. Conte nel post-partita: le sue parole a Sky Sport. Antonio Conte ha parlato a Sky Sport dopo la partita pareggiata contro l’Eintracht Francoforte, con punteggio finale di 0-0. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte categorico: “Se manca questa cosa, non vinci”, poi si scaglia contro il catenaccio dell’Eintracht

Scopri altri approfondimenti

PAREGGIO AMARO PER IL NAPOLI Gli uomini di Conte non riescono ad andare oltre lo 0-0 in casa contro il Francoforte. Napoli fermo a 4 punti dopo 4 giornate - facebook.com Vai su Facebook

Conte alza i giri: «Il Napoli è primo in classifica ma sentiamo soltanto critiche» - Alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, Antonio Conte alza i toni e carica l'ambiente. Si legge su msn.com

Conte si infuria con De Bruyne: cosa è successo in Milan-Napoli - Il Napoli torna dalla sconfitta di San Siro contro il Milan con un caso da risolvere, quello tra Kevin De Bruyne e Antonio Conte. Lo riporta ilgiornale.it

Napoli, mercato super e missione bis Scudetto: l’analisi della rosa rivoluzionata di Conte, cosa manca e in cosa eccelle - Dopo lo Scudetto scucito all’Inter e in vista del ritorno in Champions League, il Napoli ha messo a punto una campagna acquisti voluminosa. Lo riporta calciomercato.com