Conte carica il Napoli | Difendo i miei ragazzi restiamo compatti e batteremo l’Eintracht

Antonio Conte rompe il silenzio e parla da condottiero. Nella conferenza della vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte, Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport a Napoli, descrive un allenatore lucido e battagliero, pronto a difendere il gruppo e a richiamare tutti all'orgoglio. «Mi sento in dovere di difendere la squadra: onore e merito ai ragazzi. Con tutte le difficoltà che abbiamo affrontato, dopo tre mesi siamo ancora primi in classifica – ha dichiarato Conte –. Se riusciremo a battere l'Eintracht, rimetteremo in sesto anche la nostra posizione in Champions.

