Consumo di suolo in calo I dati che fanno sperare
Continua a scendere, la percentuale di suolo consumato a San Benedetto: il recente rapporto dell’Ispra infatti testimonia un calo nel trend che per anni non si è mai arrestato, facendo sperare in un’inversione di tendenza di cui la riviera ha assoluto bisogno. San Benedetto, occorre dirlo, resta la città con la fetta di territorio maggiormente consumato al netto dei corpi idrici comunali: a valere il primato è una percentuale del 37,62%, superiore a quella di Porto San Giorgio (37.01%) e di Gabicce Mare (32,82%). Percentuale che però è scesa rispetto al 2023 – il rapporto si riferisce all’anno che precede quello della pubblicazione – dato che due anni fa il comune rivierasco presentava un consumo pari al 37,66%, e tre anni fa del 37,7%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
