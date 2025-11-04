Consiglio Stato | ex Ilva può proseguire

Servizitelevideo.rai.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.55 Può proseguire l'attività di alcuni stabilimenti produttivi, tra cui l'ex Ilva di Taranto. A dirlo un'ordinanza del Consiglio di Stato in merito all' atto emesso dall'Arera sull'attività svolta da Acciaierie d'Italia in alcuni stabilimenti, tra cui Genova, Novi Ligure, Racconigi ed ex Ilva. Era stato fissato un termine per individuare il ornitore di gas necessario. La società si è opposta alla brevità del termine, e impugnato l'atto al Tar della Lombardia,che ha respinto ricorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

consiglio stato ex ilvaEx Ilva, il Consiglio di Stato consente la prosecuzione dell'attività produttiva - Lo prevede un'ordinanza in merito all'atto emesso il 7 ottobre 2023 dall'Arera sull'attività svolta da Acciaieri ... Riporta tg24.sky.it

consiglio stato ex ilvaConsiglio di Stato: "Può continuare l'attività produttiva dell'ex Ilva" - Respinto il ricorso dell'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che fissava tempi per forniture e trasporto del gas ... Come scrive rainews.it

consiglio stato ex ilvaEx Ilva, via libera del Consiglio di Stato: l'attività può continuare - Il Consiglio di Stato ha deciso di consentire il proseguimento dell'attività degli stabilimenti dell'ex Ilva, compreso quello di Taranto. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Stato Ex Ilva