Consiglio Stato | ex Ilva può proseguire
19.55 Può proseguire l'attività di alcuni stabilimenti produttivi, tra cui l'ex Ilva di Taranto. A dirlo un'ordinanza del Consiglio di Stato in merito all' atto emesso dall'Arera sull'attività svolta da Acciaierie d'Italia in alcuni stabilimenti, tra cui Genova, Novi Ligure, Racconigi ed ex Ilva. Era stato fissato un termine per individuare il ornitore di gas necessario. La società si è opposta alla brevità del termine, e impugnato l'atto al Tar della Lombardia,che ha respinto ricorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
