Consigliere Pd si avventa sul giornalista | Sputi e insulti va tutto in onda | VIDEO

Iltempo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bufera in SIcilia. Il giornalista Pino Maniaci ha denunciato l'aggressione da parte del consigliere comunale di Partinico, Gaspare Anzelmo, del Pd. La sua emittente, Telejato, ma pubblicato sui social l'episodio avvenuto mentre il giornalista registrava un servizio: “Il consigliere ha perso il lume della ragione e ha aggredito con le mani, con sputi e insulti Pino Maniaci".  Il post ha scatenato un putiferio. Il locale circolo del Partito Democratico ha pubblicato un comunicato su Anzelmo: "Un raptus, frutto di una violenza verbale e diffamatoria perpetuata nel tempo, non può cancellare anni di lavoro e sacrifici di una persona perbene né infangare il nome di un gruppo", si legge nella nota che  esprime solidarietà ad Anzelmo ma allo stesso tempo prende le distanze dal gesto compiuto dal proprio consigliere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

