Consensi per Trump in forte discesa | il presidente non piace al 59% degli americani | Ennesima fumata nera per lo stop allo shutdown

Tgcom24.mediaset.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venezuela, il Premio Nobel per la Pace Machado appoggia il capo della Casa Bianca: "I cittadini sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico". Maduro: "Nessuno ci toglierà la democrazia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

consensi per trump in forte discesa il presidente non piace al 59 degli americani ennesima fumata nera per lo stop allo shutdown

© Tgcom24.mediaset.it - Consensi per Trump in forte discesa: il presidente non piace al 59% degli americani | Ennesima fumata nera per lo stop allo shutdown

Contenuti che potrebbero interessarti

consensi trump forte discesaConsensi per Donald Trump in forte discesa: il presidente non piace al 59% degli americani - I consensi per Donald Trump sono in forte discesa: la maggioranza degli americani ritiene che sia andato oltre i poteri che gli sono conferiti dal suo ruolo. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Consensi Trump Forte Discesa