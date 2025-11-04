Consensi per Donald Trump in forte discesa | il presidente non piace al 59% degli americani

Venezuela, il Premio Nobel per la Pace Machado appoggia il capo della Casa Bianca: "I cittadini sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico". Maduro: "Nessuno ci toglierà la democrazia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Consensi per Donald Trump in forte discesa: il presidente non piace al 59% degli americani

News recenti che potrebbero piacerti

La vittoria schiacciante di Javier Milei nelle elezioni di medio termine è stata accolta con entusiasmo alla Casa Bianca e sospiri di sollievo a Wall Street. Il presidente libertario ha portato “La Libertad Avanza” al 40,84% dei consensi, stracciando i peronisti ferm - facebook.com Vai su Facebook

Consensi per Donald Trump in forte discesa: il presidente non piace al 59% degli americani - I consensi per Donald Trump sono in forte discesa: la maggioranza degli americani ritiene che il presidente Usa sia andato oltre i poteri che gli sono conferiti dal suo ruolo. Segnala msn.com

Le prime elezioni importanti da quando Trump è tornato in carica - Oltre al sindaco di New York si vota per i governatori di due stati e molti sindaci, tra le altre cose: è un test sia per il presidente sia per i Democratici ... Segnala ilpost.it

La nuova guerra alla droga: «Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela di Maduro» - Secondo i media americani, gli attacchi potrebbero essere imminenti. Lo riporta editorialedomani.it