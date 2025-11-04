Il primo successo stagionale da 3 punti, la Consar Ravenna lo ha conquistato, sconfiggendo 3-0 la candidata n.1 alla promozione in Superlega. Una sorta di ‘partita perfetta’ ha caratterizzato la sfida casalinga contro Taranto. I ravennati hanno evidenziato una supremazia schiacciante in tutti i fondamentali, mostrando anche sangue freddo sull’11-16 del 2° set, ribaltato in fretta. È stata la domenica da incorniciare per Hristiyan Dimitrov. L’opposto bulgaro ha festeggiato il ventiseiesimo compleanno, mettendo a terra 16 palloni (di cui 3 a muro) e portandosi a casa il premio di mvp: "Dal punto di vista individuale, è stata effettivamente una bella domenica per il sottoscritto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Consar Per Dimitrov compleanno memorabile