Consar Per Dimitrov compleanno memorabile
Il primo successo stagionale da 3 punti, la Consar Ravenna lo ha conquistato, sconfiggendo 3-0 la candidata n.1 alla promozione in Superlega. Una sorta di ‘partita perfetta’ ha caratterizzato la sfida casalinga contro Taranto. I ravennati hanno evidenziato una supremazia schiacciante in tutti i fondamentali, mostrando anche sangue freddo sull’11-16 del 2° set, ribaltato in fretta. È stata la domenica da incorniciare per Hristiyan Dimitrov. L’opposto bulgaro ha festeggiato il ventiseiesimo compleanno, mettendo a terra 16 palloni (di cui 3 a muro) e portandosi a casa il premio di mvp: "Dal punto di vista individuale, è stata effettivamente una bella domenica per il sottoscritto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Grande impresa per la Consar contro Taranto per 3-0 Con una partita di grande intensità e lucidità, la formazione di Valentini non dà scampo alla Prisma La Cascina, tra le candidate per la promozione. Miglior giocatore del match l’opposto bulgaro Dimitrov, c - facebook.com Vai su Facebook
La Consar firma una grande impresa: battuta Taranto 3-0 - Con una partita di grande intensità e lucidità, la formazione di Valentini non dà scampo alla Prisma La Cascina, tra le candidate per la promozione. Secondo ravennatoday.it
Volley A2. Consar, ok il test con Altotevere. Dimitrov ancora out - La Consar incassa una nuova vittoria nell’ultimo test precampionato, che la opponeva alla formazione umbra di A3 dell’Altotevere. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Dimitrov "Consar, una tappa importante" - Venticinque anni, bulgaro di Varna, debutterà in A2 dopo aver giocato per 3 stagioni in A3 a Parma, Fano (dove ha conquistato la promozione) ... Riporta ilrestodelcarlino.it