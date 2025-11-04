Confesercenti Irpinia Marinelli ai candidati | Proposte concrete per rilanciare commercio e territori

“Ai candidati irpini alle elezioni regionali e ai candidati alla Presidenza della giunta della Campania chiediamo di esprimersi sui problemi del commercio, del terziario e delle attività produttive in generale, facendo conoscere le proprie proposte”.È l’appello di Giuseppe Marinelli, presidente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

