Confesercenti Avellino | Le campagne elettorali parlino di economia reale
Tempo di lettura: 3 minuti “Ai candidati irpini alle elezioni regionali e ai candidati alla Presidenza della giunta della Campania chiediamo di esprimersi sui problemi del commercio, del terziario e delle attività produttive in generale, facendo conoscere le proprie proposte”. È l’appello di Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti di Avellino. “Riteniamo fondamentale – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – che le campagne elettorali si incentrino su idee, analisi e possibili soluzioni alle questioni sociali ed economiche che riguardano i cittadini, le imprese e la comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
