Conferenza stampa Urazbakhtin pre Inter Kairat | Tifavo Milan San Siro è leggendario dobbiamo essere disciplinati e pronti a reagire Consapevoli del loro livello ma…

Calcionews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Urazbakhtin pre Inter Kairat. Il tecnico degli uzbeki risponde alle domande alla vigilia del match di Champions Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter, il tecnico del Kairat Almaty, Rafael Urazbakhtin, è intervenuto in conferenza stampa, parlando delle emozioni legate al ritorno a San Siro, delle difficoltà fisiche della squadra e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

conferenza stampa urazbakhtin pre inter kairat tifavo milan san siro 232 leggendario dobbiamo essere disciplinati e pronti a reagire consapevoli del loro livello ma8230

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Urazbakhtin pre Inter Kairat: «Tifavo Milan. San Siro è leggendario, dobbiamo essere disciplinati e pronti a reagire. Consapevoli del loro livello, ma…»

Altri contenuti sullo stesso argomento

conferenza stampa urazbakhtin preKairat, Urazbakhtin: “Tifavo Milan, mai avrei pensato di giocare qui. L’Inter a Verona…” - Le parole dell'allenatore del Kairat Almaty alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter di Cristian Chivu ... Lo riporta msn.com

conferenza stampa urazbakhtin preCHAMPIONS - Kairat Almaty, Urazbakhtin: "Inter? San Siro è un’arena leggendaria, saremo pronti" - Rafael Urazbakhtin, allenatore del Kairat Almaty, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter. Come scrive napolimagazine.com

conferenza stampa urazbakhtin preKairat Almaty, tra poco la conferenza stampa di Rafael Urazbakhtin - La squadra kazaka arriva a Milano per cercare un'impresa contro la squadra di Cristian Chivu. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Urazbakhtin Pre