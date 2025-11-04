Conferenza stampa Urazbakhtin pre Inter Kairat | Tifavo Milan San Siro è leggendario dobbiamo essere disciplinati e pronti a reagire Consapevoli del loro livello ma…

Conferenza stampa Urazbakhtin pre Inter Kairat. Il tecnico degli uzbeki risponde alle domande alla vigilia del match di Champions Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter, il tecnico del Kairat Almaty, Rafael Urazbakhtin, è intervenuto in conferenza stampa, parlando delle emozioni legate al ritorno a San Siro, delle difficoltà fisiche della squadra e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa Urazbakhtin pre Inter Kairat: «Tifavo Milan. San Siro è leggendario, dobbiamo essere disciplinati e pronti a reagire. Consapevoli del loro livello, ma…»

