Conferenza stampa Spalletti post Juve Sporting | le dichiarazioni in aggiornamenti
di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Juve Sporting: le sue dichiarazioni dopo il match della quarta giornata di Champions League. (inviato all’Allianz Stadium) – Spalletti, allenatore della Juve, parla in conferenza stampa dopo il match contro lo Sporting Lisbona della quarta giornata di Champions League. LA CRONACA DI JUVE SPORTING .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
DE ZERBI INFIAMMA MARSIGLIA-ATALANTA Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico dell'OM non ha fatto mistero della sua rivalità con nerazzurri: "Sono bresciano, cresciuto a cento metri dallo stadio del Brescia: per me è come un derby" - facebook.com Vai su Facebook
Verso #RangersRoma, domani alle 18.30 la conferenza stampa di #Gasperini e di un calciatore #ASRoma - X Vai su X
Conferenza stampa Spalletti post Cremonese Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 10ª giornata di Serie A 2025/26 - Conferenza stampa Spalletti post Cremonese Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 10ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato allo Stadio Zini di Cremona) – Luciano Spalletti, allenatore della Ju ... Da juventusnews24.com
Spalletti-Juventus, ora è ufficiale: il club saluta il mister, domani la prima conferenza stampa - Il tecnico toscano ha firmato il contratto che lo legherà al club bianconero fino al ... Scrive thesocialpost.it
Juve, Spalletti si presenta: "Il massimo è rientrare nel giro scudetto, non vedo perché mi debba accontentare" - Alla vigilia della sfida con la Cremonese, l'ex ct della Nazionale parlerà per la prima volta da allenatore bianconero: aggiornamenti in tempo reale ... Secondo msn.com