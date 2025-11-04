Conferenza stampa Sorokin pre Inter Kairat | Sfida complicata Gli attaccanti avversari? Sono esseri umani come me! Sul lungo viaggio in aereo vi dico questo

Inter News 24 Conferenza stampa Sorokin pre Inter Kairat: le parole del difensore dei kazaki alla vigilia del match di Champions League. Il Kairat Almaty è pronto a sfidare l’Inter a San Siro. A presentare la partita in conferenza stampa è stato il difensore russo Egor Sorokin, che ha analizzato le insidie del match. Ha definito la gara “molto complicata”, affermando che la sua squadra dovrà dare il massimo, saper soffrire e gestire la partita con intelligenza. Riguardo al temibile attacco del club meneghino, Sorokin non ha mostrato timore, ricordando che, sebbene forti, sono “esseri umani” con punti deboli e che la difesa sarà un compito collettivo, non solo del singolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

