Conferenza stampa Rui Borges post Juve Sporting | le dichiarazioni in aggiornamenti

di Marco Baridon Conferenza stampa Rui Borges post Juve Sporting: le sue dichiarazioni dopo il match della quarta giornata di Champions League. (inviato all’Allianz Stadium) – Rui Borgess, allenatore dello Sporting Lisbona, parla in conferenza stampa dopo il match con la Juve della quarta giornata di Champions League. LA CRONACA DI JUVE SPORTING .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Rui Borges post Juve Sporting: le dichiarazioni in aggiornamenti

Altri contenuti sullo stesso argomento

DE ZERBI INFIAMMA MARSIGLIA-ATALANTA Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico dell'OM non ha fatto mistero della sua rivalità con nerazzurri: "Sono bresciano, cresciuto a cento metri dallo stadio del Brescia: per me è come un derby" - facebook.com Vai su Facebook

Verso #RangersRoma, domani alle 18.30 la conferenza stampa di #Gasperini e di un calciatore #ASRoma - X Vai su X

Conferenza stampa Rui Borges pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del quarto match di Champions League 2025/26 - Conferenza stampa Rui Borges pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del quarto match di Champions League 2025/26 (inviato all’Allian Stadium) – Dopo l’esordio vittorioso a Cremon ... Secondo juventusnews24.com

Ioannidis: “Non vedo l’ora di affrontare la Juve” - Rui Borges e Foti Ioannidis stanno parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Juventus. Come scrive tuttojuve.com

Borges: “Spalletti ha una grande storia. La Juventus sarà motivata”. Ioannidis: “Non vedo l’ora di affrontare i bianconeri” - Rui Borges e Foti Ioannidis stanno parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Juventus. Secondo tuttojuve.com