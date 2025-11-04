Conferenza Nazionale sulle Dipendenze | da venerdì a Roma la due giorni istituzionale con Mattarella e Meloni

Il 7 e 8 novembre 2025, al Centro Congressi “Auditorium della Tecnica” di Roma, si svolgerà la VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, appuntamento istituzionale di ascolto e confronto tra soggetti pubblici e privati impegnati nella prevenzione, nella cura e nel recupero. “Il Governo – come evidenziato nell’informativa svolta all’ultimo Consiglio dei ministri dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano – ha voluto ristabilire la periodicità triennale prevista dalla legge (Testo Unico sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, Dpr n. 30990) e ampliare l’ambito delle problematiche affrontate dalle dipendenze da sostanze a quelle comportamentali, come la ludopatia e la dipendenza da social”, si legge sul sito di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

