Conferenza Nazionale sulle Dipendenze | da venerdì a Roma la due giorni istituzionale con Mattarella e Meloni
Il 7 e 8 novembre 2025, al Centro Congressi “Auditorium della Tecnica” di Roma, si svolgerà la VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, appuntamento istituzionale di ascolto e confronto tra soggetti pubblici e privati impegnati nella prevenzione, nella cura e nel recupero. “Il Governo – come evidenziato nell’informativa svolta all’ultimo Consiglio dei ministri dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano – ha voluto ristabilire la periodicità triennale prevista dalla legge (Testo Unico sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, Dpr n. 30990) e ampliare l’ambito delle problematiche affrontate dalle dipendenze da sostanze a quelle comportamentali, come la ludopatia e la dipendenza da social”, si legge sul sito di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondisci con queste news
RaiAccessibilità. . Maria Grazia Cucinotta è intervenuta questa mattina alla Conferenza Nazionale di Isaac italy 2025 dedicata alla #CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa, resa accessibile anche in LIS a cura di #RaiPubblicaUtilità - facebook.com Vai su Facebook
#LeoneXIV alla Conferenza nazionale sulla tutela dei minori, in corso nelle Filippine: garantire la trasparenza nel trattare casi di abuso, promuovendo una cultura della prevenzione. #VaticanNewsIT - X Vai su X
Governo: 7 e 8 novembre la VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze -2- - Intervento conclusivo del Sottosegretario Mantovano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Come scrive ilsole24ore.com
Dipendenze. Ai nastri di partenza il XIV Congresso Nazionale FeDerSerD - L’evento si svolge in un momento strategico per il sistema dei servizi per le dipendenze, a ridosso della VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze (Roma, 7- Segnala quotidianosanita.it
Governo: venerdi' Meloni apre Conferenza nazionale Dipendenze a Roma - 00, partecipera' alla sessione di apertura della VII Conferenza Nazionale sulle ... Come scrive ilsole24ore.com