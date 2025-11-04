Conferenza Chivu | Vincere non è mai facile in Champions A Lautaro ho detto di…

Conferenza Chivu. Domani sera San Siro tornerà a illuminarsi con la Champions League: l’ Inter attende il Kairat Almaty, squadra che arriva da un percorso sorprendente nei preliminari. Cristian Chivu, in conferenza, ha subito spento l’idea di una gara scontata: “ Vincere in Champions non è mai facile, figuriamoci contro una squadra che ha eliminato Slovan e Celtic. Se qualcuno vuole dire che la partita sarà semplice, può dire quello che vuole. Noi non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno “. Un messaggio chiaro: chi sottovaluta, perde. E questa Inter non è interessata a farsi sorprendere. Chivu ha poi parlato della crescita mentale del gruppo, sottolineando come il percorso non sia mai lineare: “ Possiamo migliorare sempre, ne siamo consapevoli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

