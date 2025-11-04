Confcommercio celebra 80 anni | Il futuro? Rilanciare i centri storici

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confcommercio Siena compie 80 anni, è nata lo stesso anno in cui è stata aperta l’associazione a livello nazionale, nel 1945, il 28 aprile. Siena festeggia guardando avanti, facendo una scommessa per il futuro: ’La rivitalizzazione sociale ed economica dei Centri Storici’. Questo il titolo del convegno che si terrà giovedì alle 15 all’Hotel Villa Ermellina (ex Garden), in via Custoza 2 a Siena. Ci saranno esponenti della Confcommercio nazionale, della politica locale, amministratori pubblici, esperti e consulenti di settore. A coordinare ci sarà Michela Berti, responsabile de ’La Nazione Siena’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

