Confcommercio Siena compie 80 anni, è nata lo stesso anno in cui è stata aperta l’associazione a livello nazionale, nel 1945, il 28 aprile. Siena festeggia guardando avanti, facendo una scommessa per il futuro: ’La rivitalizzazione sociale ed economica dei Centri Storici’. Questo il titolo del convegno che si terrà giovedì alle 15 all’Hotel Villa Ermellina (ex Garden), in via Custoza 2 a Siena. Ci saranno esponenti della Confcommercio nazionale, della politica locale, amministratori pubblici, esperti e consulenti di settore. A coordinare ci sarà Michela Berti, responsabile de ’La Nazione Siena’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confcommercio celebra 80 anni: "Il futuro? Rilanciare i centri storici"