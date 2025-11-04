Conegliano–Milano la rivincita della Supercoppa | al PalaVerde va in scena la sfida più attesa

Due settimane dopo la spettacolare finale di Supercoppa Italiana di Trieste, Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano tornano una di fronte all’altra, questa volta per la quarta giornata di Serie A1, rinviata proprio per consentire la disputa dell’atto inaugurale della stagione. L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 novembre alle 20.30 al PalaVerde di Villorba, dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni per una sfida che promette scintille. Il 3-2 firmato da Milano in Supercoppa ha interrotto una serie di nove vittorie consecutive di Conegliano negli scontri diretti e ha riacceso una rivalità ormai diventata classica. 🔗 Leggi su Oasport.it

