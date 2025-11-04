Condove a 15 anni lavora in nero e si infortuna | due mesi di carcere per il datore di lavoro

È terminato ieri, 3 novembre, il processo di primo grado per l’incidente sul lavoro dove è rimasto ferito un ragazzo di 15 anni, che nel 2021 lavorava in nero in un cantiere di Condove.La sentenzaLa giudice Alessandra Danieli ha dato il via libera al patteggiamento del titolare dell’azienda per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

++ Condove piange Enrico Maffiodo, scomparso a 51 anni ++ Un velo di profonda tristezza avvolge Condove per la prematura scomparsa di Enrico Maffiodo, 51 anni, ex consigliere comunale. Figlio dello storico ex sindaco Massimo, è deceduto venerdì a cau - facebook.com Vai su Facebook

Mano stritolata nella betoniera a 15 anni: patteggia il datore di lavoro - Il ragazzo, oggi maggiorenne, ha ancora gravi limitazioni e ha dovuto cambiare scuola dopo l’incidente di Condove ... Riporta giornalelavoce.it