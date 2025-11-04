Condove a 15 anni lavora in nero e si infortuna | due mesi di carcere per il datore di lavoro

È terminato ieri, 3 novembre, il processo di primo grado per l’incidente sul lavoro dove è rimasto ferito un ragazzo di 15 anni, che nel 2021 lavorava in nero in un cantiere di Condove.La sentenzaLa giudice Alessandra Danieli ha dato il via libera al patteggiamento del titolare dell’azienda per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

