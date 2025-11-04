Condò sul rinnovo di Vlahovic | Non ne parliamo ma il suo futuro alla fine dipende da questa cosa
. Le dichiarazioni del giornalista. Paolo Condò ha parlato così dagli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juve Sporting. « Su Tudor non ho mai avuto una sensazione di certezza, fin dall’estate scorsa con i contatti per Conte e Gasperini. Spalletti ti dà un’idea di pianificazione futura al netto del contratto a 8 mesi. Rinnovo Vlahovic? Dipenderà molto dallo sconto sullo stipendio che deciderà di fare rispetto a quello che guadagna ora. Non ne parliamo ma alla fine dipende da quello ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
