Condannato a due anni per aver perseguitato l’ex compagna

Si è concluso con una condanna a due anni di reclusione il processo a carico di un 31enne di Napoli, accusato di aver perseguitato l’ex compagna. L’uomo, agli arresti domiciliari dal febbraio scorso, era stato rinviato a giudizio immediato per i comportamenti che, secondo l’accusa, avrebbe tenuto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

