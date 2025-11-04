Concorso docenti PNRR3 gruppo di lavoro Liguria per individuazione misure dispensative e strumenti compensativi
L'USR Liguria ha comunicato la costituzione del Gruppo di Lavoro finalizzato all’individuazione delle misure compensative necessarie allo svolgimento delle procedure concorsuali relative al DDG n. 29392025 e DDG n. 29382025 da parte dei candidati che hanno presentato certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento o di Disabilità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
