Concorsi al Comune di Foggia le prove slittano a dicembre | oltre 1800 i candidati

Foggiatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state rinviate a dicembre (data ancora da destinarsi) le prove concorsuali a tempo indeterminato bandite dal Comune di Foggia per 26 posti a tempo indeterminato, di cui 3 inquadrati nell'area degli Operatori Esperti e i rimanenti 23 nell'area dei Funzionali e delle Elevate Qualifiche. I. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

