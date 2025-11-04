Concorsi al Comune di Foggia le prove slittano a dicembre | oltre 1800 i candidati

Sono state rinviate a dicembre (data ancora da destinarsi) le prove concorsuali a tempo indeterminato bandite dal Comune di Foggia per 26 posti a tempo indeterminato, di cui 3 inquadrati nell'area degli Operatori Esperti e i rimanenti 23 nell'area dei Funzionali e delle Elevate Qualifiche. I. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Concorsi al Comune di Foggia: chiusa la prima fase, scelta la società che gestirà le prove scritte - Concorsi al Comune di Foggia: chiusa la prima fase, scelta la società che gestirà le prove scritte In arrivo i test per oltre 1. Scrive statoquotidiano.it

Scaduti i termini per i concorsi al Comune di Foggia, sono state presentate 1816 domande - L'Amministrazione Comunale comunica che sono scaduti alla mezzanotte dello scorso venerdì 31 ottobre i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, si avvicina quindi lo svolgimento d ... Segnala foggiacittaaperta.it

Concorsi al Comune di Foggia: sei bandi e 26 posti disponibili, come e fino a quando candidarsi - 59 i termini per presentare le candidature per le sei procedure concorsuali a tempo indeterminato e pieno indette dal Comune di Foggia- Da foggiatoday.it