concorezzo diventa laboratorio un piano di alfabetizzazione digitale

“GiovanIA Concorezzo“, la città diventa laboratorio digitale della Regione, premiato "il progetto di alfabetizzazione consapevole nell’era dell’intelligenza artificiale" che coinvolge comune, scuola, parrocchia, Afol. I 30mila euro di finanziamento in arrivo da Palazzo Lombardia verranno impiegati per attività rivolte a 300 ragazzi. "L’iniziativa – dice il sindaco Mauro Capitanio – nasce per colmare il divario informatico e promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale, economica e politica del territorio, fornendo loro strumenti per comprendere e utilizzare le nuove tecnologie in modo etico e responsabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

