Concerto di inaugurazione della nuova stagione concertistica de Il Circolo Artistico con il giovane pianista Enrico Simonetta
Il Circolo Artistico Città di Palermo, fondato nel 1882, con il presidente dott. Marcello Palermo, organizza, il prossimo 5 novembre, in occasione della inaugurazione della Stagione concertistica la performance con il giovane talento Enrico Simonetta, studente del Conservatorio Alessandro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Disponibili i biglietti per Inaugurazione stagioneCONCERTO SINFONICO Mahler: bagliori della SecessioneDirettore:M. Bosch sia on line che al botteghino. Venerdì 31 ottobre - ore 20:30 turno A Domenica 2 novembre – ore 17:30 turno B Teatro Ma - facebook.com Vai su Facebook
Concerto di inaugurazione della nuova stagione concertistica de “Il Circolo Artistico” con il giovane pianista Enrico Simonetta - Il post dal titolo: «Concerto di inaugurazione della nuova stagione concertistica de “Il Circolo Artistico” con il giovane pianista Enrico Simonetta è apparso 20 secondi fa sul quotidiano ... mondopalermo.it scrive
La nuova stagione della Sinfonica. Dall’auditorium trasferta alla Scala: "Un palco che ti emoziona sempre" - Al pianoforte Rudolf Buchbinder, in programma Brahms e Cajkovskij: "Fortunati che Buchbinder sia ... Secondo ilgiorno.it
Quarta stagione di Rebel House a Pergola con Mauro Ermanno Giovanardi - Sarà il concerto in acustico di Mauro Ermanno Giovanardi, accompagnato alla chitarra da Marco Carusino, ad inaugurare la quarta stagione degli House concert organizzati da Rebel House al Palazzo ... Riporta senigallianotizie.it