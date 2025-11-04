Concerto dei Secondo Senso | la reunion per una serata di solidarietà con Giò Di Tonno ' Nduccio Filippo Graziani Roberto Porta Piero Mazzocchetti e Milo Vallone
Mercoledì 5 novembre al teatro Circus è in programma la reunion dei Secondo Senso, con i musicisti storici della live band molto conosciuta e apprezzata in tutta la regione che festeggia i suoi 40 anni dalla nascita. Lo hanno annunciato Vincenzo Olivieri, che ha curato la direzione artistica, il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Scopri altri approfondimenti
Secondo concerto della rassegna musicale "Tempo di Musica nella Città Storica" nella Chiesa di San Giovanni Decollato Il maestro Claudio Gallina ha eseguito tre splendide sonate di Ludwig Van Beethoven Prossimo appuntamento venerdì 7 novembre - facebook.com Vai su Facebook
Fabi Silvestri Gazzè, reunion per una sera: festa per i 10 anni de "Il padrone della festa" - In scaletta tutti i brani de “Il Padrone della Festa”, un disco quanto mai attuale per i temi affrontati, che ha messo al centro, partendo dal titolo, una riflessione profonda sulla crisi ambientale e ... tgcom24.mediaset.it scrive
L’altra reunion del weekend - Sabato sera, a circa 150 chilometri in linea d’aria dallo stadio di Cardiff dove stavano suonando gli Oasis, c’è stata un’altra reunion molto attesa di una storica band della musica inglese: quella ... Segnala ilpost.it
Pavement: ultimo concerto della reunion. Ecco la scaletta - L’1 ottobre i Pavement hanno concluso la loro seconda reunion con un'esibizione ricca di rarità alla Sony Hall di New York, in concomitanza con la prima del film pseudo biografico “Pavements” al New ... Si legge su rockol.it