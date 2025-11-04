È dedicata al musicista e trombettista Emilio Soana scomparso quest’anno, la seconda parte dell’edizione 2025 del Magenta Jazz Festival, giunto alla sua 27esima edizione. Questa edizione sarà caratterizzata dall’apertura al jazz internazionale e ai giovani talenti, con proposte che spaziano dai concerti alle conferenze, fino alle mostre fotografiche e letterarie. Il festival, organizzato come ogni anno dall’Amministrazione comunale con la direzione artistica dell’Associazione culturale Maxentia Big Band, aprirà la Winter Edition sabato 15 novembre al Teatro Lirico di Magenta, dove la formazione orchestrale diretta da Eugenia Canale omaggerà i grandi clarinettisti del jazz con il progetto “Ebony Mood”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Concerti, conferenze e mostre. Il festival jazz allarga i confini