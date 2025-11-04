Con What Are Dreams Bottega Veneta apre un varco tra sogno e realt con un cortometraggio e una serie fotografica di Duane Michals con Jacob Elordi

Amica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con What Are Dreams, Bottega Veneta apre un varco tra sogno e realtà. Il progetto, che unisce un cortometraggio e una serie fotografica di Duane Michals con Jacob Elordi, nasce dal desiderio di esplorare i territori nascosti dell’inconscio.   Nel bianco e nero essenziale della casa newyorkese dell’artista, si dispiegano dodici visioni: figure sospese tra mistero e delicatezza. Una tenda che respira nel vento, una piuma che sfida la gravità, un riflesso convesso, un piedistallo sbilanciato. Ogni dettaglio rimanda ai riferimenti surrealisti di De Chirico e Magritte. Nel cortometraggio, Elordi dà voce alla poesia “What Are Dreams”, composta da Michals e pubblicata nel 2001 in “Questions Without Answers”. 🔗 Leggi su Amica.it

con what are dreams bottega veneta apre un varco tra sogno e realt con un cortometraggio e una serie fotografica di duane michals con jacob elordi

© Amica.it - Con What Are Dreams, Bottega Veneta apre un varco tra sogno e realt con un cortometraggio e una serie fotografica di Duane Michals con Jacob Elordi.

Argomenti simili trattati di recente

what are dreams bottegaBottega Veneta: Jacob Elordi protagonista di un cortometraggio firmato da Duane Michals - Brand ambassador di Bottega Veneta dal maggio 2024, l’attore australiano diventa protagonista del progetto “What are Dreams”, un cortometraggio e una serie fotografica firmati dal fotografo statuniten ... it.fashionnetwork.com scrive

Bottega Veneta presenta il corto “What are Dreams” con Jacob Elordi - BOTTEGA VENETA, JACOB ELORDI (ambassador del brand dal 2024) e Duane Michals, artista, regista e fotografo: una combinazione magica che ha portato alla realizzazione del corto What are Dreams. Scrive style.corriere.it

what are dreams bottegaBottega Veneta svela un cortometraggio e una serie fotografica con Jacob Elordi - Dodici immagini in bianco e nero e uno short film con protagonista l’attore australiano, ambassador della maison ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: What Are Dreams Bottega