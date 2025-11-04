Con What Are Dreams Bottega Veneta apre un varco tra sogno e realt con un cortometraggio e una serie fotografica di Duane Michals con Jacob Elordi

Con What Are Dreams, Bottega Veneta apre un varco tra sogno e realtà. Il progetto, che unisce un cortometraggio e una serie fotografica di Duane Michals con Jacob Elordi, nasce dal desiderio di esplorare i territori nascosti dell’inconscio. Nel bianco e nero essenziale della casa newyorkese dell’artista, si dispiegano dodici visioni: figure sospese tra mistero e delicatezza. Una tenda che respira nel vento, una piuma che sfida la gravità, un riflesso convesso, un piedistallo sbilanciato. Ogni dettaglio rimanda ai riferimenti surrealisti di De Chirico e Magritte. Nel cortometraggio, Elordi dà voce alla poesia “What Are Dreams”, composta da Michals e pubblicata nel 2001 in “Questions Without Answers”. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Con What Are Dreams, Bottega Veneta apre un varco tra sogno e realt con un cortometraggio e una serie fotografica di Duane Michals con Jacob Elordi.

