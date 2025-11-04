Con Mimì – Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno inizia la Stagione 2024 2025 del Teatro Comunale Laterza

Baritoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte il 5 novembre a Putignano la prelazione-abbonamenti alla Stagione 20242025 del Teatro Comunale Laterza. Ci si potrà recare all’Ufficio URP del Comune nei giorni dal 5 al 7 novembre 2025 dalle ore 9.30 alle ore 12.30, per procurarsi l’abbonamento alla Stagione Teatrale 20252026 mantenendo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Mim236 8211 Sud Sud