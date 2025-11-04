Con l' ultima ho fatto quattro figli | il ds del Brindisi finisce nella bufera per la frase sessista

Voleva essere una battuta (di cattivo gusto), quella pronunciata verso l'addetta stampa, che gli stava sistemando il microfono, ma alla fine si è rivelata una frase sessista, subito diventata virale sul web. Una severa lezione oltre che un autentico boomerang per il direttore sportivo del Brindisi Emanuele Righi, finito nella bufera social per una battuta infelice, che ha però l'effetto di portare di nuovo al centro dell'attenzione una questione che non si può ignorare. Nel mondo del calcio, in specie quello dilettantistico, ci sono ancora comportamenti sessisti? Succede tutto al termine di Brindisi-Novoli 2-1, partita giocata domenica 2 novembre per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Con l'ultima ho fatto quattro figli": il ds del Brindisi finisce nella bufera per la frase sessista

