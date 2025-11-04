Con l’ultima battaglia a Castelfidardo si spegne il secolare dominio dei preti
Uguccioni Prosegue il nostro racconto sulla liberazione dal governo pontificio già illustrata in altre due puntate. Cadute Pesaro e Perugia, Lamoricière a marce forzate scavalca l’Appennino e per la strada di Colfiorito e Macerata cerca di raggiungere la piazzaforte di Ancona. La sera del 14 settembre Lamoricière è a Tolentino con la sua riserva, seguito dalla brigata Pimodan. I soldati si spostano veloci. Lamoricière matura l’idea di non accettare combattimento, intanto spedisce a Roma un espresso – il telegrafo è interrotto – per informare che i piemontesi sono a Jesi e a Senigallia e che la sua truppa ha percorso 40 miglia in 22 ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
| Dopo l’ultima battaglia casalinga, i ragazzi della Just British Volley Project sono pronti a rimettersi in viaggio per un’altra sfida tutta da vivere! Questa volta li attende la Dinamo Molfetta, una squadra solida e determi - facebook.com Vai su Facebook
Delusione Merz. Quella sui beni russi congelati è solo l'ultima battaglia persa - X Vai su X
Con l’ultima battaglia a Castelfidardo si spegne il secolare dominio dei preti - Tra i piemontesi 62 morti e 140 feriti, per le truppe del papa furono 88 i rimasti sul campo con 400 colpiti ma ancora vivi ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Castelfidardo, grandi celebrazioni per i 165 anni della Battaglia per l'Unità d'Italia - Una data evocativa, un momento di memoria condivisa che lancia un forte messaggio di unità e coesione in una fase storica minacciata da venti di guerra. Riporta ilrestodelcarlino.it