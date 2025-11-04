Con l' edizione 80th Vespa Gts e Primavera tornano alle origini

Vespa celebra gli 80 anni con la serie speciale Vespa 80th dei modelli Primavera e Gts. La rilettura elegante riporta alle origini, al verde pastello dei primissimi modelli prodotti a Pontedera, con dettagli satinati coordinati, oltre a sella e inserti in tono più scuro. E con questa edizione speciale dà appuntamento ai festeggiamenti ufficiali del compleanno, a Roma dal 25 al 28 giugno 2026, per la festa più grande dedicata alla Vespa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Con l'edizione 80th Vespa Gts e Primavera tornano alle origini

