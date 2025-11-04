Con l’arrivo dell’autunno gli Ugg tornano protagonisti Sono una delle scarpe più amate dalle celeb

Con l’arrivo dell’autunno, gli Ugg tornano protagonisti dello street style, confermandosi come la scarpa più amata dalle celeb di tutto il mondo. Ecco i look da copiare ora e nei prossimi mesi. GUARDA LE FOTO 15 idee outfit per l’autunno con gonna svasata e stivali. Qualche esempio? Rihanna ha unito lusso e comfort con una pelliccia Dior by Galliano, jeans larghi, le Ugg x Palace Tasman Slippers e la Kalimero bucket bag di Bottega Veneta, mentre Gigi Hadid ha optato per un look monocromatico firmato Guest in Residence con stivaletti platform. A seguire, Jennifer Lopez ha combinato dei jeans over di Gucci con un maglione cropped, degli Ugg con suola platform e la borsa Lady Dior in formato mini. 🔗 Leggi su Amica.it

