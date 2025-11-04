con la vado card un circuito di negozi per spendere bene

È stata lanciata in questi giorni la Vado Card, la carta che premia lo shopping nel centro commerciale naturale di Sant’Angelo in Vado. "È un progetto che mira a rilanciare i negozi e le botteghe del centro della città – commenta l’assessore alle attività produttive Lucia Dini –, lo abbiamo portato avanti assieme alla Regione Marche e alla locale Associazioni Commercianti Vado. La conformazione del nostro centro ben si presta a essere un centro commerciale naturale, dove nello spazio di poche vie ci sono negozi e servizi diversi". Attualmente sono 18 i negozi in cui è possibile usare la card: "Ma le adesioni sono ancora aperte ed è possibile aggiungersi a questa lista – continua Lucia Dini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

