Con la moto contro l' auto | spavento a Brivio per un giovane

Leccotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio incidente subito dopo l'ora di pranzo a Lecco e Brivio. Il primo, in ordine temporale, proprio nella cittadina sull'Adda in via Nazionale: in uno scontro fra un'automobile e una motocicletta ha avuto la peggio un ragazzo di 26 anni, per il quale sono scattate subito le operazioni di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

