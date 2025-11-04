Comuzzo Pio Esposito svelato l’audio Var sul contatto in area in Fiorentina Inter
Inter News 24 : il retroscena sul dialogo tra Sozza e l’assistente. Continuano a far discutere gli episodi arbitrali che coinvolgono l’Inter. L’ultimo caso riguarda la partita contro la Fiorentina, vinta dalla Beneamata, ma macchiata da un netto calcio di rigore non concesso ai nerazzurri per una vistosa trattenuta (“cintura”) del difensore viola Pietro Comuzzo ai danni dell’attaccante Francesco Pio Esposito. A confermare che si è trattato di un errore evidente è stato lo stesso designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, intervenuto a Open VAR. 🔗 Leggi su Internews24.com
Comunque Open VAR niente, nemmeno tramite i social media ci hanno fatto sapere cosa ne pensa Rocchi dell'episodio Esposito-Comuzzo. Tanto l’Inter ha vinto, quindi tutto a posto - facebook.com Vai su Facebook
Il doppio contatto tra Pio Esposito e Comuzzo L'analisi degli episodi di #InterFiorentina ? #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X
Rocchi: “Rigore Comuzzo su Esposito evidente e plateale. Se non lo dai in campo allora…” - Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, è tornato così sul mancato rigore non dato su Francesco Pio Esposito in Inter- Lo riporta msn.com
Inter-Fiorentina, Rocchi: "Comuzzo trattiene Esposito, era calcio di rigore per i nerazzurri" - All'interno di Open VAR sono stati analizzati alcuni episodi delle ultime due giornate di campionato. tuttomercatoweb.com scrive
Marelli certo: "Manca un rigore all'Inter: Sozza sbaglia su Comuzzo-Pio Esposito" - Nonostante il naufragio del Meazza, dalle parole di Luca Marelli piove sul bagnato per la Fiorentina. Si legge su firenzeviola.it