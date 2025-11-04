Comuzzo Pio Esposito svelato l’audio Var sul contatto in area in Fiorentina Inter

Inter News 24 : il retroscena sul dialogo tra Sozza e l’assistente. Continuano a far discutere gli episodi arbitrali che coinvolgono l’Inter. L’ultimo caso riguarda la partita contro la Fiorentina, vinta dalla Beneamata, ma macchiata da un netto calcio di rigore non concesso ai nerazzurri per una vistosa trattenuta (“cintura”) del difensore viola Pietro Comuzzo ai danni dell’attaccante Francesco Pio Esposito. A confermare che si è trattato di un errore evidente è stato lo stesso designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, intervenuto a Open VAR. 🔗 Leggi su Internews24.com

