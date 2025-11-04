Comunità che cambiano comunità | incontro–dibattito di Libera Benevento con i candidati alle Regionali

Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle elezioni regionali della Campania del prossimo 23 e 24 novembre, il Coordinamento provinciale di Libera Benevento, organizza l’incontro–dibattito pubblico dal titolo “Comunità che cambiano comunità. Contro camorre, clientele e corruzione”, con il Patrocinio dell’Università degli Studi del Sannio. L’appuntamento è fissato per giovedì 6 novembre alle ore 17:30, presso la Sala Lettura della Biblioteca del DEMM in Palazzo De Simone a Benevento. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un confronto aperto, trasparente e apartitico tra i candidati al Consiglio Regionale della Campania della circoscrizione di Benevento e la comunità civile, per discutere di temi fondamentali legati alla giustizia sociale, alla trasparenza e alla partecipazione democratica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

