Comunicazione etica in medicina estetica | domani tavola rotonda a Roma Intervento dell' editore Giancarlo Loiacono Bellavitis
Di seguito il comunicato: La comunicazione etica in medicina estetica sarà al centro dell’intervento di Giancarlo Loiacono Bellavitis, editore di Infoestetica Mag e presidente dell’Associazione Medici e Comunicatori (ASSOMEDICOM APS), alla tavola rotonda sulla Medicina Estetica in programma mercoledì 5 novembre 2025, dalle 15.30 alle 17.00, presso il Teatro della Salute alla Fiera di Roma, nell’ambito della manifestazione Welfair – La Fiera della Sanità. L’incontro sarà presieduto dal prof. Emanuele Bartoletti, Presidente della SIME (Società Italiana di Medicina Estetica), e vedrà la partecipazione di rappresentanti di rilievo del mondo medico, scientifico e istituzionale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#affordance #autonomia #comunicazione #dilemma #etica #incoraggiamento #influencer #morale #nudge #nudging #persuasione #responsabilità #società #virtù - facebook.com Vai su Facebook
A Trento, il seminario “Linguaggi della Cura” promosso da AISLA, Fondazione ARISLA e Centri Clinici NeMo inaugura un modello nazionale di comunicazione etica e responsabile nella SLA https://glistatigenerali.com/salute/medicina/da-parlare-di-cura-a-fare - X Vai su X
Comunicazione etica in medicina estetica: domani tavola rotonda a Roma Intervento dell'editore Giancarlo Loiacono Bellavitis - Nel suo intervento, Bellavitis affronterà il tema della responsabilità comunicativa nella chirurgia e medicina estetica, sottolineando come la percezione pubblica del settore sia ancora fortemente ... Da noinotizie.it
LA COMUNICAZIONE COME STRUMENTO DI TUTELA DEL PAZIENTE - Fondata nel 2024 insieme a esponenti di spicco della chirurgia plastica e ricostruttiva, ASSOMEDICOM APS nasce con l’obiettivo di promuovere una comunicazione etica e di tutelare sia i medici che i ... Si legge su politicamentecorretto.com
Medicina estetica ed etica, le basi in un documento internazionale - Sicurezza, ascolto e attenzione al paziente ma anche il saper dire di no, a vantaggio di un approccio più conservativo ed armonioso. Da notizie.tiscali.it