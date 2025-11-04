Il presidente del Consiglio regionale del Veneto ha introdotto la cerimonia di inaugurazione sottolineando che “la straordinarietà di Laverda si deve a tre caratteristiche distinte che in lui si sono riunite: un ‘multiforme ingegno', che da sempre accompagna il popolo veneto e che in lui si tradusse in eclettismo; una curiosità instancabile e una forte volontà.” Carlo Maculan, presidente dell'associazione ‘Gruppo Ricerca Storica di Breganze', che si interessa di storia locale, ha ricordato come “la ‘Laverda Spa' si innestò fin da subito nel tessuto socioeconomico del comune di Breganze, contribuendo alla crescita e allo sviluppo del paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: ‘Pietro Laverda, l'uomo, la fabbrica, le macchine, a 180 anni dalla nascita'