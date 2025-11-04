Comunicato Stampa | Klaus Algieri al Parlamento Europeo delle Imprese | La sostenibilità parte dai territori

“Se vogliamo parlare seriamente di sostenibilità, dobbiamo partire da chi tiene in piedi l'economia reale: le piccole e medie imprese, che in Italia come in Europa rappresentano oltre il 90% del tessuto produttivo,” ha dichiarato Algieri nel suo intervento. Il Presidente ha evidenziato come la sostenibilità debba nascere dal basso, nei territori, attraverso azioni concrete e quotidiane: scegliere fornitori locali, ridurre gli sprechi, investire in efficienza energetica e nella formazione del capitale umano. Un approccio coerente con la visione di Adriano Olivetti, che vedeva nell'impresa non solo un soggetto economico, ma anche un attore sociale capace di migliorare la comunità in cui opera. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Klaus Algieri al Parlamento Europeo delle Imprese: “La sostenibilità parte dai territori”

