Compleanno Figo il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 53 anni – FOTO

Inter News 24 Compleanno Figo, il messaggio d'auguri sui social dell'Inter per i 53 anni dell'ex centrocampista: l'omaggio del club nerazzurro. Oggi l' Inter festeggia il compleanno di Luis Figo. L'ex centrocampista portoghese compie oggi 53 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d'auguri sui propri canali social ufficiali. Buon compleanno Luis Figo??? — Inter?? (@Inter) November 4, 2025 Su Inter.it si legge: « Eleganza, carisma e talento infinito.Luis Figo compie oggi 53 anni. Simbolo di stile e di appartenenza, il portoghese è stato un fuoriclasse capace di unire la classe alla concretezza, l'eleganza alla grinta.

