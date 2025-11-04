Competere semplificare e crescere I pilastri della nuova Europa secondo Fitto
C’è chi all’Europa chiede di fare di più, e chi le chiede di fare meglio. Raffaele Fitto sceglie la seconda via — quella della concretezza. Intervenuto in video collegamento all’European Gala di Formiche, che ha visto ospiti tra gli altri, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea non indulge in retorica: invita a cambiare metodo. “Non possiamo più permetterci rigidità costruite su scenari che non esistono più”, scandisce, con tono fermo che suona come un’esortazione senza possibilità di appello. 🔗 Leggi su Formiche.net
