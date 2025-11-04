Como spacca a bottigliate il parabrezza di un bus di linea | arrestato

Como, 4 novembre 2025 – Ubriaco, impugnando bottiglie di vetro, ha spaccato il parabrezza di un bus di linea. Un uomo di 32 anni di origine salvadoregna, è stato arrestato ieri sera dalla Squadra Volante di Como, intervenuta verso le 21 in via Bellinzona su richiesta dell'autista di Asf. L'uomo stava insultando i passeggeri e lo stesso autista, per poi spaccare il vetro anteriore del bus. L’arresto. All'arrivo degli agenti, l'uomo ha reagito in modo ostile e aggressivo, minacciandoli e tentando di prendere a pugni uno dei due poliziotti. Dopo averlo immobilizzato e fatto salire sull'auto di servizio, è stato portato in Questura, dove ha sporcato l'interno della sala accoglienza, mantenendo ancora un comportamento violento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, spacca a bottigliate il parabrezza di un bus di linea: arrestato

