Como sette lavoratori in nero scoperti in tre comuni | scattano sanzioni fino a 80mila euro
Nel fine settimana appena trascorso, il comando provinciale della guardia di finanza di Como ha scoperto sette lavoratori in nero durante una serie di controlli nel settore alimentare. Le verifiche hanno interessato cinque attività a Como, Appiano Gentile e Turate.Per i cinque datori di lavoro. 🔗 Leggi su Quicomo.it
